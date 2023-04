Co to jest przełącznik KVM?

Przełącznik KVM to urządzenie, które umożliwia podłączenie zestawu składającego się z klawiatury, myszy i monitora do dwóch lub większej ilości komputerów. Czasami przełączniki posiadają również funkcję przełączania wejścia mikrofonowego, wyjścia dźwięku lub portów USB.

Jak działa przełącznik KVM?

Działanie przełącznika jest bardzo proste. Komputery są podłączone do przełącznika za pomocą dedykowanych adapterów i kabli CAT5 lub kabli KVM. Natomiast klawiatura, mysz i monitor są podłączone do przełącznika KVM. Dzięki temu możesz korzystać z jednego zestawu myszy, klawiatury i monitora do obsługi kilku komputerów.

Dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić miejsce na biurku, a także zwiększyć wygodę i efektywność pracy, umożliwiając łatwe przełączanie między różnymi urządzeniami bez potrzeby korzystania z osobnych klawiatur, myszy i monitorów dla każdego z nich.

Przełączniki KVM są szczególnie przydatne dla administratorów systemów, którzy muszą zarządzać kilkoma serwerami lub urządzeniami jednocześnie, ale również dla osób, które korzystają z wielu komputerów w swojej pracy lub na co dzień.

Na co zwrócić uwagę wybierając przełącznik KVM?

W zależności od przeznaczenia i potrzeb warto zwrócić uwagę na typ, standard portów (HDMI, DP, VGA), jednak w przypadku pracy na większej ilości urządzeń, warto sprawdzić też liczbę portów oraz możliwą ilość obsługiwanych komputerów.

Model, który szczególnie polecamy to 2-portowy przełącznik standardu HDMI marki Manhattan. Dlaczego właśnie na niego zwracamy uwagę? Przede wszystkim dlatego, że jest prosty w użyciu, posiada rozdzielczość 4K oraz pełną obsługę audio. Posiada również dodatkowy, współdzielony pomiędzy podłączone komputery port USB oraz jest kompatybilny z systemami Windows, Mac, Linux a także Unix a nawet Novell NetWare zapewniając pełne wsparcie dla starszych sprzętowo komputerów.

Ile kosztuje przełącznik KVM?

Cena przełącznika KVM może się znacznie różnić w zależności od jego funkcjonalności, jakości, producenta i innych czynników. Na ogół prostsze modele przełączników KVM z jednym lub dwoma portami, które obsługują jedną lub dwie maszyny, można znaleźć w cenach już od 200 zł. Bardziej zaawansowane modele, które obsługują większą ilość urządzeń lub mają zaawansowane funkcje, takie jak zdalne zarządzanie i monitorowanie, mogą kosztować zdecydowanie więcej.

Model który polecamy to koszt nie przekraczający 680 PLN jednak jego cena uwarunkowana jest dużą ilością wejść i portów.

Sprawdź parametry oraz szczegóły polecanego przez nas modelu: https://netinet.pl/przelaczniki-kvm/12540-manhattan-153522-przelacznik-kvm-hdmi-usb-2x1-4k.html