Gadżety na wakacje, które musisz mieć!

Coś dla miłośników rowerowych przejażdżek - kask Livall BH60SE Neo

Ten kask świetnie sprawdzi się latem! Dobrze wentylowany, wyposażony w 24 otwory, dzięki którym zapewnia dobrą przewiewność. To ważne, by w wakacje podczas długich wypraw rowerowych w pełnym słońcu, wyposażyć się w taki kask. Jego waga to zaledwie 280 g co sprawia, że nie będzie dodatkowym obciążeniem podczas jazdy w upalne dni. Warto też zwrócić uwagę na funkcję “alarm przed zgubieniem”, w którą został wyposażony. Po oddaleniu się telefonu od kasku na odległość około 15m i utracie połączenia telefon zacznie wydawać sygnały dźwiękowe oraz wyświetlać monity w aplikacji o utracie połączenia z kaskiem. Coś dla fanów gamingu - podstawka do monitora



Uchwyt Biurkowy Techly to idealny gadżet dla tych, którzy latem planują spędzić długie godziny przed ulubionymi grami. Ucieczka przed słońcem też jest czasami potrzebna, a dla tych, którzy zamierzają odpoczywać przed komputerem podstawka do monitora będzie rozwiązaniem idealnym na wakacje i nie tylko. Ta solidna biurkowa podstawa pod monitor gamingowy posiada pełen zakres regulacji i gwarantuje maksymalną elastyczność pozycji monitora podczas rozgrywki. Płynna regulacja wysokości monitora jest możliwa bez użycia narzędzi dzięki systemowi przeciwwagi. Ten uchwyt umożliwia mocowanie wyświetlacza w standardzie VESA. Do tego montaż jest niezwykle prosty i bezinwazyjny, bez konieczności wiercenia otworów czy przykręcania do blatu.

Coś dla fanów seriali, gotowania czy też wiecznych zabieganych - uchwyt do tabletu

Wakacje zamierzasz spędzić na nadrabianiu zaległości? Czy to tych serialowych, czy może w nauce, a nawet w gotowaniu… Na pewno przyda Ci się uchwyt do tabletu, który umożliwi rozwijanie twoich pasji w elastyczny sposób. Polecamy Uchwyt ścienny na tablet którego przymocujesz praktycznie w każdym miejscu, w którym będzie Ci potrzebny.

Uchwyt ten umożliwia wygodny i bezpieczny montaż tabletu na ścianie, pod blatem lub na innej płaskiej powierzchni. Możesz zamontować go zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej, a jeszcze większej elastyczności dodaje regulacja obrotu, tak by dopasować jego położenie do twoich potrzeb. Przeznaczony jest do zastosowania z tabletami o wielkości 4,7” – 12,9” większości znanych producentów.

Zachęcamy do sprawdzenia całej oferty Netinet i do znalezienia najlepszej oferty na lato!