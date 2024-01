Bezpieczeństwo i elastyczność instalacji TV LED/LCD - uchwyt marki Techly

Wielu użytkowników telewizorów oraz wyświetlaczy decyduje się na ich podwieszanie na suficie. Sufitowy uchwyt musi utrzymać ekran o różnej wadze i rozmiarach, a także ułatwiać regulację rozmaitych parametrów. Dystrybutor Netinet proponuje uchwyty marki Techly. Na przykład ICA-CPLB 906 przeznaczony do telewizorów i wyświetlaczy LED/LCD o wadze do 45 kg i przekątnej ekranu od 22 do 37 cali.