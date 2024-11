Wszechstronne moduły SFP/SFP+ Intellinet dla wymagających sieci i urządzeń - teraz w ofercie Netinet

Uniwersalne rozwiązanie dla infrastruktury sieciowej

Marka Intellinet oferuje szeroki asortyment modułów SFP/SFP+, przeznaczonych do łączenia komputerów oraz innych urządzeń sieciowych z sieciami światłowodowymi. Wyposażone są w porty światłowodowe LC Duplex i Simplex, do przesyłania danych w dwóch kierunkach lub tylko w jednym. Moduły Intellinet mogą być jedno- i wielomodowe, dwukierunkowe WDM (z możliwością przesyłania wielu sygnałów jednocześnie przez jeden kabel) oraz z diagnostyką DDM (Digital Diagnostics Monitoring). Oferowane są również moduły z portami Ethernet RJ45 o przepustowości do 10 Gb/s.

Dystrybutor marki - firma Netinet - podaje, że moduły SFP Intellinet działają w specyfikacji MSA (Multi-Source Agreement) opracowanej przez grupę producentów w celu standaryzacji parametrów technicznych i wymiarów modułów optycznych. Oznacza to, że moduły Intellinet posiadają pełną zgodność interfejsów, kompatybilność sygnałów, protokołów czy napięć oraz spełniają wymagania dotyczące parametrów optycznych z urządzeniami wielu znanych na rynku marek wspierających specyfikację MSA. To m.in.:

Netgear,

TP-Link,

Ubiquiti,

D-Link,

Zyxel,

Cisco

i wiele innych.

Moduły Intellinet to idealne rozwiązanie, które pozwala na elastyczne i niezawodne połączenia w infrastrukturach sieciowych, bez konieczności ograniczania się do jednego dostawcy sprzętu - przekonuje dystrybutor. Wskazuje też, że w ofercie Intellinet znajdują się również moduły współpracujące wyłącznie z urządzeniami firmy HP Enterprise, które wymagają dedykowanej kompatybilności.

Zachęcamy do sprawdzenia modułów SFP w ofercie Netinet