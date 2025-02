Jak przesyłać bezprzewodowo wideo na telewizor? Marka Techly przedstawia odpowiedź

Przesyłanie wideo na ekran telewizora bezprzewodowo staje się coraz bardziej popularne. Netinet poleca transmiter marki Techly

Coraz więcej użytkowników decyduje się na wybór bezprzewodowego przesyłania obrazu na ekran telewizora z urządzeń pokroju smartfona, tabletu czy laptopa. Choć jakość przesyłanego obrazu zależy od połączenia Wi-Fi i może występować pewne opóźnienie, takie rozwiązanie zapewnia większą wygodę i elastyczność, a także estetykę i porządek.

Dystrybutor Netinet poleca ze swojej oferty transmiter (extender wideo) marki Techly z trzema portami USB 3.2 Gen 1 Typ-A (USB 3.0) o przepustowości do 5 Gb/s, a także portem wyjścia wideo HDMI. Pracuje w paśmie 5 GHz, a zasięg transmisji w otwartej przestrzeni sięga do 30 metrów. Przeznaczony jest do pracy z monitorem, telewizorem czy projektorem HDMI. W zestawie jest odbiornik HDMI (kabel o długości 60 cm, z wtykiem zasilania USB-A), który pozwala na proste i wygodne podłączenie do wyświetlacza HDMI.

Netinet przedstawia go jako znakomity do zastosowanie podczas szkoleń i prezentacji, jak również do użytku domowego, aby podłączyć bezprzewodowo telefon do telewizora. Wskazuje, że transmiter jest kompatybilny z wieloma systemami - Windows, Linux, a także Chrome OS, Mac OS czy Android. Oferuje bardzo szybkie parowanie modułów nadajnika i odbiornika poprzez wciśnięcie przycisku na obudowie nadajnika.

Do wyboru są dwa tryby pracy: mirroring (tryb duplikacji), w którym dokładna kopia ekranu (na przykład laptopa) wyświetlana jest na drugim (na przykład na telewizorze) oraz rozszerzenia, gdzie drugi ekran będzie działał jak dodatkowa przestrzeń robocza. Pierwszy tryb przydaje się na przykład przy pokazywaniu prezentacji lub wideo większej liczbie osób, a drugi, gdy pracujemy z wieloma dokumentami i aplikacjami.

Zachęcamy do sprawdzenia transmitera Techly