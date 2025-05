Maksymalna wygoda i swoboda oglądania TV. Uchwyt ścienny do telewizora może być wyposażony w antenę HDTV

Zintegrowana antena HDTV

Dystrybutor elektroniki Netinet wprowadził do swojej oferty obrotowy uchwyt ścienny Barkan VTM464L. Przedstawia go jako rozwiązanie typu „2 w 1”, które łączy funkcjonalny uchwyt do telewizora z nowoczesną anteną HDTV o dużym zasięgu. To idealny wybór dla tych, którzy cenią estetykę, przestrzeń i najwyższą jakość obrazu - przekonuje.

Uchwyt ma pełną regulację w 4 płaszczyznach (obrót, pochylenie, odległość od ściany, poziomowanie), a przede wszystkim wbudowaną antenę, która obsługuje sygnały DVB-T/DVB-T2, umożliwiającą odbiór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD. Dookólna kierunkowość anteny oraz metalowa budowa uchwytu pomagają szczególnie w warunkach miejskich, gdzie sygnał odbija się od budynków i pochodzi z różnych kierunków.

Uchwyt pasuje do telewizorów o przekątnej 13-90” i wadze do 60kg, zarówno płaskich, zakrzywionych jak i z nieregularnym panelem tylnym. Z kolei system prowadzenia kabli oraz łatwy montaż uchwytu upraszczają instalację i - jak podkreśla Netinet - pomagają utrzymać estetykę przestrzeni.





