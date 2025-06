Jak zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę podczas ładowania samochodu elektrycznego?

Netinet poleca regulowany uchwyt

Dystrybutor urządzeń elektronicznych Netinet poleca regulowany uchwyt marki Barkan, który rozwiązuje jeden z często pomijanych, ale bardzo istotnych aspektów – prawidłowe prowadzenie przewodów do ładowania samochodów elektrycznych. Luźno leżące na ziemi kable EV są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne. Takie sytuacje mogą skutkować porażeniem prądem, zwarciem instalacji, a nawet pożarem.





To praktyczne rozwiązanie pozwala utrzymać przewód na bezpiecznej wysokości, chroniąc go przed uszkodzeniem i poprawiając komfort codziennego użytkowania stacji ładowania- tłumaczy Kazimierz Sojka z Netinetu. Jako najważniejsze korzyści z zastosowania wysięgnika do ładowania EV wskazuje między innymi ochronę kabla EV przed uszkodzeniami mechanicznymi, ograniczenie ryzyka porażenia prądem i zwarcia czy potknięcia się o przewód. Ważna jest też możliwość złożenia wysięgnika po zakończeniu ładowania.

Inwestując w odpowiednią infrastrukturę i akcesoria do ładowania EV, nie tylko zwiększasz bezpieczeństwo, ale także przedłużasz żywotność urządzeń oraz poprawiasz wygodę codziennego użytkowania - podkreśla ekspert z Netinetu.

Zachęcamy zainteresowanych

do sprawdzenia uchwytu wysięgnika Barkan

w ofercie Netinet