Idealne dla świata mobilności. Netinet zachęca do korzystania z technologii Power Delivery

Power Delivery (PD) to zaawansowany standard szybkiego ładowania oparty na interfejsie USB-C. Umożliwia dynamiczne dostosowanie napięcia i natężenia prądu do potrzeb konkretnego urządzenia. W porównaniu do tradycyjnych metod ładowania, USB PD oferuje znacznie wyższą wydajność, inteligentną regulację mocy bezpieczeństwo i uniwersalność. Zapewnia również wsteczną kompatybilność z wcześniejszymi wersjami standardu.

Netinet, dystrybutor urządzeń i akcesoriów elektronicznych, proponuje wysokiej jakości akcesoria PD marek Manhattan oraz Techly. Są to m.in.:

ładowarki,

zasilacze,

kable oraz huby USB-C,

szafy do ładowania tabletów,

stacje dokujące.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz naładować iPhone’a, Samsunga, MacBooka, laptopa z Windows, iPada, czy zasilić stację dokującą USB-C z wieloma portami - technologia Power Delivery jest idealnym rozwiązaniem. - przekonują eksperci Netinetu. Jej elastyczność czyni ją standardem przyszłości w świecie mobilności, pracy hybrydowej i efektywnego zarządzania energią.

Zwracają również uwagę, że najbardziej zaawansowana wersja standardu - USB Power Delivery 3.1 - umożliwia dostarczenie mocy o wartości do 240 W (48 V / 5 A). Pozwala to na niezwykle szybkie ładowanie laptopów biznesowych i gamingowych, jednoczesne ładowanie lub zasilanie kilku urządzeń mobilnych, zasilanie profesjonalnych stacji dokujących USB-C oraz przesyłanie energii do peryferiów - podkreślają.

