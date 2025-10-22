Komunikacja wizualna w biznesie. Jak wiele wnosi Digital Signage?
Dystrybutor elektroniki podkreśla znaczenie komunikacji wizualnej w bardziej przyszłościowym marketingu. Promuje w tym kontekście także extendery HDMI, umożliwiające przesyłanie obrazu w rozdzielczości 4K.
2025-10-22, 11:10

Innowacyjna forma marketingu cyfrowego. O co chodzi z Digital Signage?

Digital Signage to system komunikacji wizualnej, który wykorzystuje ekrany cyfrowe umieszczone w publicznych miejscach oraz w przestrzeniach sklepowych. Można go spotkać w sklepach lub restauracjach, gdzie służy np. do informowania o ofertach czy promocjach. Jest też używany na lotniskach, dworcach, w szpitalach, a także w przestrzeni biurowej (np. w salach konferencyjnych).

Digital Signage to innowacyjna forma marketingu cyfrowego, która pozwala na dynamiczne wyświetlanie treści o charakterze informacyjnym czy reklamowym w formie multimedialnej - przekonują eksperci dystrybutora elektroniki Netinet. - To doskonała alternatywa dla tradycyjnych form reklamy. Bardziej angażująca klientów, z możliwością zdalnej zmiany komunikatów, bardziej opłacalna od wydruku materiałów i atrakcyjna wizualnie.

Pomoc przy przesyłaniu obrazu do ekranów. Extendery marki Techly w Netinet 

Jako wsparcie we wprowadzeniu Digital Signage w biznesie Netinet proponuje oferowane przez siebie extendery (transmitery) HDMI marki Techly. W swoim asortymencie ma modele, które pozwalają podłączyć od 2 do 8 wyświetlaczy HDMI do jednego urządzenia źródłowego. Może być nim odtwarzacz multimedialny, komputer czy specjalny player Digital Signage (urządzenie do wyświetlenia treści cyfrowych). 

Następnie jeden sygnał jest przesyłany kablem sieciowym do wszystkich ekranów. Co najważniejsze, może to robić nawet przy dużych odległościach. To oznacza prostą, ekonomiczną instalację bez utraty jakości obrazu, nawet w rozdzielczości 4K - dodają eksperci z Netinetu

Netinet zachęca do sprawdzenia extenderów Techly na swojej platformie dla klientów B2B

