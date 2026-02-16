Nowość w ofercie Netinet: inteligentne mobilne systemy ładowania Ewent
Dystrybutor elektroniki wprowadził do swojej oferty nowe mobilne szafy ładujące. Przekonuje, że organizacja ładowania i magazynowania laptopów w szkołach czy instytucjach może być prosta i bezpieczna.
2026-02-16, 07:00

Profesjonalne systemy ładujące odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów

W dobie cyfryzacji edukacji i biznesu, zapotrzebowanie na efektywne zarządzanie flotą laptopów i tabletów dynamicznie rośnie. Odpowiadając na potrzeby rynku, wprowadzamy do naszej oferty nową linię profesjonalnych mobilnych szaf ładujących Ewent - mówią przedstawiciele dystrybutora elektroniki Netinet. 

W asortymencie marki Ewent można znaleźć kable, akcesoria komputerowe i audio-wideo, ładowarki i zasilacze, a także stacje dokujące i mobilne systemy ładujące. Wózki, które znajdziemy w ofercie Netinet, reprezentują serię EW170x. Są to gotowe, w pełni zmontowane rozwiązania, które łączą w sobie trzy funkcje: inteligentne ładowanie, bezpieczne magazynowanie oraz mobilność.

Szafa ładująca Ewent w pokoju

Naprzemienne ładowanie 

Ich najważniejszym wyróżnikiem technicznym jest system inteligentnego ładowania naprzemiennego (każda sekcja ładowana jest przez 15 minut). Pozwala on na bezpieczne zasilanie dużej liczby urządzeń z jednego standardowego gniazdka. Eliminuje w ten sposób ryzyko przeciążenia instalacji elektrycznej. Gdy łączny prąd obciążenia spadnie poniżej 14 A, system automatycznie zaczyna zasilać wszystkie gniazda jednocześnie.

Mobilna szafa ładująca Ewent

Netinet oferuje trzy modele szaf - EW1703 (o pojemności do 16 urządzeń), EW1700 (o pojemności do 30 urządzeń) oraz EW1701 (o pojemności do 36 urządzeń).  Pierwsze dwie oferują dwie sekcje ładowania naprzemiennego, natomiast ostatnia - trzy.

Mobilne szafy ładujące Ewent sprawdzą się w szkołach, korporacjach czy w oddziałach IT. Pozwolą szybko i skutecznie przygotować zestaw, na który składa się nawet ponad 30 laptopów, zapewnią bezpieczeństwo urządzeń i pomogą uniknąć bałaganu z kablami - przekonują eksperci z Netinetu. 

Mobilna szafa ładująca Ewent - zarządzanie kablami

Szafy ładujące EWENT w ofercie B2B Netinet



