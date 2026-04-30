Netinet poleca: ładowanie typu multiport jako sposób na większy porządek i bezpieczeństwo
Zamiast wyposażać każde biurko w zestaw kilku ładowarek, liderzy rynku stawiają na inteligentne stacje ładujące. “To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim efektywność i bezpieczeństwo” - przekonuje dystrybutor elektroniki.
2026-04-30, 08:58

Wieloportowe stacje ładujące USB Manhattan oraz Ewent

Netinet - dystrybutor elektroniki przede wszystkim dla sektora B2B - poleca szczególnie w tym miesiącu wieloportowe ładowarki i stacje ładujące marek Manhattan oraz Ewent, których szeroki wybór można znaleźć w jego asortymencie.

W nowoczesnym środowisku biurowym walka o wolne gniazdko elektryczne staje się reliktem przeszłości. Jako specjaliści branży IT i wyposażenia wnętrz biurowych, obserwujemy wyraźny trend: konsolidację energii - tłumaczą eksperci z Netinetu.

Dla obszarów roboczych o dużym zagęszczeniu polecają Manhattan 180856. To potężne narzędzie oferuje aż 10 portów USB, w tym 3 porty USB-C z technologią Power Delivery o łącznej mocy 120 W. Idealne do sal szkoleniowych, laboratoriów czy biur typu open space, gdzie liczy się każda minuta ładowania wielu urządzeń jednocześnie - mówią.

Stacja ładująca Manhattan 180856

Wymagający użytkownicy laptopów mogą skorzystać z Ewent EW1335 -  stacji ładującej o mocy 130 W.  Wyposażona między innymi w 2 porty USB-C PD 65 W każdy. Jak tłumaczą product managerowie, została zaprojektowana z myślą o urządzeniach wysokiej mocy. Dzięki eleganckiemu designowi z przegrodami, pozwala zachować idealny porządek na biurku, pełniąc rolę centralnego huba energetycznego dla laptopa i tabletu.

Stacja ładująca Ewent EW1335

Z kolei dla standardowych punktów ładowania polecana jest Manhattan 102254. To kompaktowa, 6-portowa stacja (50 W), która doskonale sprawdzi się w domowych biurach oraz jako element wyposażenia recepcji czy stref chillout.

Stacja ładująca Manhattan 102254

Stacje typu multiport to całkowita redukcja kosztów posiadania (TCO), bo jedno urządzenie zastępuje kilka zasilaczy - tłumaczą przedstawiciele dystrybutora. - Nasze stacje są kompatybilne z ekosystemami Apple, Android oraz Windows. Obsługują też nowoczesne protokoły ładowania (QC, PD, PPS czy BC). Ponadto wyposażone są w zaawansowane zabezpieczenia m.in. przed przeładowaniem i przepięciami. Pojedyncze urządzenia ładujące to również mniejsza obawa o uszkodzenie kabli czy zwarcie.

 Stacja ładująca Ewent - przed i po zastosowaniu

Netinet zaprasza klientów B2B 

do zapoznania się ze szczegółowymi danymi technicznymi

 stacji ładujących typu multiport

KONTAKT / AUTOR
Maciej Gaździcki
SEO & Content Copywriter
2moro
ZAŁĄCZNIKI
ewent-ew1335.jpg manhattan-102254.jpg manhattan-180856.jpg stacja-ladujaca-ewent-przed-po.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Netinet sp. z o.o.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.